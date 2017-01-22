Телегин рассказал о состоянии новорожденной дочери

Москва, 22 января. Нападающий ЦСКА хоккеист Иван Телегин, ставший недавно отцом во второй раз, рассказал о самочувствии новорожденной дочери.

О том, что у Телегина и его жена певицы Пелагеи родилась дочка, стало известно во время Матча звезд КХЛ. Как сообщается, новорожденную назвали Таисией.

«Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку», – рассказал Телегин.

Супруга хоккеиста присутствовала на всех играх российской команды на турнире и даже исполнила гимн России во время открытия соревнований.

Телегин и Пелагея поженились 24 июня 2016 года вскоре после завершения чемпионата мира в России, где российская национальная сборная одержала победу, заняв первое место.