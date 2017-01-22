Эксперты: В конфликте против России британская армия не продержится и дня

Лондон, 22 января. Недавние сокращения оборонного бюджета Великобритании вызывают серьезную обеспокоенность у британских экспертов. По их оценкам, в случае полномасштабного конфликта, британская армия может быть уничтожена российской за один день.

Как пишет издание The Times, недавние сокращения военного бюджета ставят под сомнение нынешнюю боеспособность британской армии. По мнению военных экспертов, все боеспособные подразделения армии Великобритании могут быть уничтожены за один день, если страна столкнется с мощным противником, вроде России.

Как сообщается, на данный момент Соединенное Королевство может развернуть только бригаду, чья численность составляет от пяти до десяти тысяч солдат. Отмечается нехватка транспортных средств для поддержания маневренности войск, а также их уязвимости перед воздушными ударами и кибератаками.