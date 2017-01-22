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Стали известны подробности расстрела девушки в Новокубанске
Происшествия

Стали известны подробности расстрела девушки в Новокубанске

Вчера 23:18
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Стали известны подробности расстрела девушки в Новокубанске

Новокубанск, 22 января. Стали известны подробности недавнего преступления в Новокубанске, где мужчина расстрелял свою бывшую девушку из автомата.

Как стало известно, подозреваемым в совершении преступления является 26-летний Андрей К. 20 января он отдыхал в кафе вместе с 29-летним Дмитрием З. и 20-летней Валерией Р., с которой он раньше встречался. После кафе компания перебралась в квартиру Андрея. В какой-то момент хозяину квартиры показалось, что Валерия оказывает знаки внимания Дмитрию, что вызвало у него ярость.

В результате вспыхнувшей ссоры Андрей застрелил девушку, после чего с помощью Дмитрия спрятал труп в квартире.

Спустя два дня после происшествия подозреваемый был задержан полицией. Сейчас он дает признательные показания.

 

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Антон Зарубин
#новокубанск
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