Фийон: Российский народ нельзя согнуть санкциями

Париж, 22 января. Отношения с Россией являются стратегически важными для будущего Европы. По мнению кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, их необходимо восстанавливать.

Он напомнил, что Россия обладает ядерным оружием, поэтому у Франции есть два варианта поведения – достигнуть согласия с Россией или включиться в противостояний с ней. «Кто может захотеть конфликта с Россией?», – заявил Фийон.

Фийон отметил, Россия является огромной страной, так что к ней нельзя легкомысленно относиться. Также он подчеркнул, что наивно было бы полагать, что российский народ можно согнуться с помощью экономических санкций.

Кандидат в президенты Франции призвал восстанавливать отношения с Россией, так как это напрямую связано с решением украинского вопроса.