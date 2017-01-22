FAN-TV Лента новостей
Подозреваемого в расстреле девушки в Новокубанске задержали возле его дома
Происшествия

Подозреваемого в расстреле девушки в Новокубанске задержали возле его дома

Вчера 22:54
101

Подозреваемого в расстреле девушки в Новокубанске задержали возле его дома

Новокубанск, 22 января. Подозреваемый в расстреле своей бывшей девушки из автомата жители Новокубанска был задержан правоохранительными органами в Новокубанске. Как сообщается, он сознался в содеянном после задержания.

Инцидент произошел 20 января в городе Новокубанск Краснодарского края. Мужчина пригласил к себе домой приятеля, а также свою бывшую девушку. Во время общения вспыхнул конфликт, который привел к тому, что хозяин квартиры расстрелял девушку. По некоторым данным, второй гость помог ему завернуть тело погибшей в одеяло.

Подозреваемый два дня скрывался от полиции, но сегодня был задержан полицией возле своего дома. Сейчас он дает показания.

комментарии
Антон Зарубин
#новокубанск
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: протестующих иностранцев не пустили в США, книгу о Трампе сняли с продаж за ложь

Вчера 23:04
150

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли журналистов в ЛНР, Киев готовит наступление на ДНР

Вчера 22:32
286

Сирия новости 22 января 22.30: в Дамаске прекратились бои, в Пальмире подразделение «Щит» отбило у ИГ стратегическую высоту«

Вчера 22:30
462

На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием

Вчера 22:19
202

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Вчера 20:59
2427
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

IAAF поблагодарила режиссера нового фильма о допинге в России

23:55

Телегин рассказал о состоянии новорожденной дочери

23:51

Эксперты: В конфликте против России британская армия не продержится и дня

23:34

Стали известны подробности расстрела девушки в Новокубанске

23:18

Фийон: Российский народ нельзя согнуть санкциями

23:05

Новости США: протестующих иностранцев не пустили в США, книгу о Трампе сняли с продаж за ложь

23:04

Подозреваемого в расстреле девушки в Новокубанске задержали возле его дома

22:54

Немецкий телеканал выпустил новый фильм о допинге в России

22:36

Соцсети обсуждают, почему «друг» Трампа Саакашвили смотрел инаугурацию из кустов

22:36

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли журналистов в ЛНР, Киев готовит наступление на ДНР

22:32

Сирия новости 22 января 22.30: в Дамаске прекратились бои, в Пальмире подразделение «Щит» отбило у ИГ стратегическую высоту«

22:30

На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием

22:19
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
IAAF поблагодарила режиссера нового фильма о допинге в России
Читать
Закрыть