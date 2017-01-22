Подозреваемого в расстреле девушки в Новокубанске задержали возле его дома

Новокубанск, 22 января. Подозреваемый в расстреле своей бывшей девушки из автомата жители Новокубанска был задержан правоохранительными органами в Новокубанске. Как сообщается, он сознался в содеянном после задержания.

Инцидент произошел 20 января в городе Новокубанск Краснодарского края. Мужчина пригласил к себе домой приятеля, а также свою бывшую девушку. Во время общения вспыхнул конфликт, который привел к тому, что хозяин квартиры расстрелял девушку. По некоторым данным, второй гость помог ему завернуть тело погибшей в одеяло.

Подозреваемый два дня скрывался от полиции, но сегодня был задержан полицией возле своего дома. Сейчас он дает показания.