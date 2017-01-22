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Телеканал ARD представил новый фильм о допинге в России
Спорт

Телеканал ARD представил новый фильм о допинге в России

Сегодня 22:36
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Телеканал ARD представил новый фильм о допинге в России

Берлин, 22 января. Героем нового фильма немецкого телеканала ARD о допинге в России стал бегун Андрей Дмитриев, который рассказывает о наставнике сборной Владимире Казарине.

Продолжительность фильма составила десять минут. Видео снимал Дмитриев на скрытую камеру. На нем изображен мужчина, который напоминает отстраненного тренера. Бегун заверяет, что Казарин занимается подготовкой бегуна Артема Денмухаметова. Немецкий телеканал уточняет, что съемка проводилась 12 января этого года.

Кроме того, российский бегун говорит, что тренер Сергей Епишин и ряд других наставников якобы нарушают антидопинговые нормы. Всероссийская федерация легкой атлетики заявила, что ранее уже были приняты меры по отстранению Казарина, а легкоатлет «раздувает ситуацию».

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Настасья Шеркунова
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