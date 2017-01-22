Соцсети обсуждают, почему «друг» Трампа Саакашвили смотрел инаугурацию из кустов

Москва, 22 января. Социальные сети обсуждают, почему бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, которого он неоднократно называл «другом», оказался в толпе тех, кому не досталось места среди приглашенных.

Фотографии с Саакашвили, стоящим по пояс в траве среди кустов на инаугурации Трампа, облетели интернет. Пользователи соцсетей стали выдвигать свои версии произошедшего.

Некоторые пользователи предположили, что Саакашвили «сидит в засаде» Другие выдвинули версию, что Трамп не пустил бывшего руководителя Одесской области на торжество, опасаясь за сохранность своего галстука.

#Трамп не пустил #Саакашвили на инаугурацию, потому что опасался, что тот сожрет его новый галстук pic.twitter.com/zUQIJ1YhS5 — Руслан Русланченко (@ru_988) January 21, 2017

Еще ряд пользователей посоветовали Саакашвили осваивать Фотошоп, чтобы пресекать такие конфузы в дальнейшем.