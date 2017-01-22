Владелец отеля «Ригопьяно» обращался к властям за помощью еще до схода лавины

Рим, 22 января. Владелец итальянского отеля «Ригопьяно» Бруно ди Томмазо, обращался к властям с просьбами о помощи сразу после первых сейсмических толчков, которые впоследствии привели к сходу лавины.

Как сообщается, сразу после первых толчков, жильцы отеля были сильно обеспокоены и требовали срочной эвакуации. Но из-за сильного снегопада, дорога к отелю оказалась завалена двухметровым слоем снега, что лишало возможности клиентов заведения покинуть его самостоятельно.

Как рассказал Томмазо, сразу обратился за помощью к властям, отправив электронное письмо префету Пескары, а также полиции и мэру ближайшего города Фариндола с просьбой о помощи. В письме он просил организовать спасательную операцию, чтобы помочь жильцам покинуть гостиницу.

Напомним, что отель попал под удар лавины 18 января. В нем находились около 30 человек, спасателям удалось достать из-под снега десять человек.