Сирия: оппозиция назвала условия объединения с САА в борьбе с террористами

Астана, 22 января. Сирийская оппозиция присоединиться к армии правительства Сирии в борьбе с боевиками в том случае, если в стране будет инициирован процесс мирной передачи власти.

По словам Высшего комитета по переговорам от оппозиции Насра аль-Харири, если передача власти в стране не будут начата, то оппозиции продолжит самостоятельную борьбу с представителями террористических организаций. Без мирного процесса передачи власти в Сирии народ не станет единым, считает представитель Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции.

Напомним, в воскресенье в Астане стартовали консультации по Сирии. В ближайшие дни представители сирийского правительства проведут переговоры с оппозиционерами.