Сирия: ООН планирует возобновить доставку гумпомощи в осажденный Дейр-эз-Зор

Нью-Йорк, 22 января. Представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) рассчитывают к 26 января возобновить доставку гуманитарных грузов в сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в документах Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Решение о приостановке сброса гумпомощи было принято после того, как боевики запрещенного в России «Исламского государства» захватили зону в районе аэропорта.

«ВПП ищет новый район к северу от города», — указано в отчете УКГВ.

Напомним, офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии доставили жителям Латакии 3,5 тонны гуманитарных грузов.

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