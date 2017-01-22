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ВМС Украины угрожают экономической деятельности России в Черном море
Россия

ВМС Украины угрожают экономической деятельности России в Черном море

Сегодня 21:56
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ВМС Украины угрожают экономической деятельности России в Черном море

Москва, 22 января. ВМС Украины в Черном море своими действиями сознательно угрожают морской экономической деятельности России. Однако сейчас российским спецслужбам удается пресекать их, рассказал заместитель руководителя пограничной службы ФСБ адмирал Геннадий Медведев.

Он подчеркнул, что в Черном море сохраняется реальная угроза безопасности морской экономической деятельности России. Адмирал напомнил, что 31 марта прошлого года один из кораблей ВМС Украины открыл огонь по буровой установке Таврида в Черном море. Установка является собственностью крымского предприятия «Черноморнефтегаз».

Благодаря слаженной работе ФСБ и Черноморского флота, инцидент удалось локализовать.  

Кроме, ранее сообщалось, что украинские военные намерены регулярно проводить учебные стрельбы на Черным морем.

 

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Антон Зарубин
#украина
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