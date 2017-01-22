Россия проведет в Астане переговоры с делегацией сирийской оппозиции

Астана, 22 января. Российская делегация проведет переговоры с правительством Сирии, а также вооруженной сирийской оппозицией. Об этом заявил глава российской делегации на встрече в Астане Александр Лаврентьев.

По его словам, на сегодня намечены переговоры как сирийской делегацией, которую возглавляет постпред Сирии в ООН Башар Джаффари, так и с объединенной делегацией сирийской оппозиции.

Лаврентьев подчеркнул, что переговоры в Астане будут беспрецедентными, так как на переговоры друг с другом проведут представители сирийских властей и оппозиции. Однако он отметил, что не может прокомментировать вероятность прямых переговоров властей и оппозиции Сирии.