Торговый центр «Европейский» в Москве эвакуировали из-за сообщения о «бомбе»

Москва, 22 января. В российской столице эвакуирован торговый центр «Европейский». Об этом журналистам в воскресенье сообщил представитель правоохранительный органов.

Согласно предварительной информации, в полицию Москвы поступило анонимное сообщение о «заложенном взрывном устройстве». В результате было принято решение вывести из здания всех сотрудников и посетителей ТЦ.

Напомним, ранее стало известно о задержании женщины, которая сообщила о «бомбе» в петербургском аэропорту «Пулково».

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