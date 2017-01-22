Сирия новости 22 января 22.30: в Дамаске прекратились бои, в Пальмире подразделение «Щит» отбило у ИГ стратегическую высоту«

Сирия, 22 января. В долине Вади Барада в провинции Дамаск было достигнуто соглашение о прекращении огня, спецподразделение сирийских войск "Щит" провело уникальную операцию в районе Пальмиры Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Источники в СМИ сообщают, что в долине Вади Барада к северо-западу от Дамаска было достигнуто окончательное соглашение между сирийским правительством и боевиками, согласно которому в течение часа будет объявлен режим прекращения огня. Отказавшимся сложить оружие исламистам и их семьям дается 48 часов, чтобы покинуть долину. Те боевики, которые передадут себя правительственным войскам, будут амнистированы согласно указу президента Башара Асада.

До настоящего момента сирийские активисты фиксировали столкновения в долине между правительственными войсками и отрядами «Хезболлы» с одной стороны и вооруженными группировками, крупнейшая из которых «Джебхату Фатх аш-Шам»****, с другой в районе населенного пункта Айн аль-Фиджа. Поступали данные об уничтожении нескольких автомобилей с обеих сторон.

В Восточной Гуте Дамаска сирийская армия продолжает вести наступление на позиции боевиков. Ожесточенные бои идут на подступах к населенному пункту Хазрама. Артиллерия правительственных войск наносит удары по позициям исламистов.

В долине Вади Аль-Хейль в западной части гор Каламон отряды «Исламского сопротивления» (официального боевого крыла «Хезболлы» в Сирии) уничтожили прямым ракетным попаданием штаб боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам». Сообщается о раненых боевиках.

Провинция Алеппо

В районе деревни Ат-Тамура к северу от Алеппо несколько боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», в том числе два командира, были уничтожены в результате взрыва склада боеприпасов. Причины взрыва пока не установлены.

Курдские «Отряды народной самообороны» обстреляли из минометов позиции боевиков «Свободной сирийской армии»** в районе населенного пункта Аазаз на северо-западне провинции.

В западной части Алеппо выпущенная исламистами управляемая ракета взорвалась в окрестностях военной академии.

Сирийское командование тем временем заявило о формировании «30-й дивизии защитников республики» в Алеппо, под знаменем которой объединятся отряды сирийской армии, находящиеся в городе. Целью создания дивизии является обеспечение безопасности Алеппо.

Между тем, власти провинции задержали грузовик, который пытался провести в город 6 тонн замороженной курицы, предназначенной для сбыта на черном рынке.

#Aleppo Gov seized 6 tons of frozen chicken(+meds) in a 'win' against smuggling.



I feel like the need for a food black market is disturbing pic.twitter.com/25YuWmEusi — Jacm (@Jacm212) January 22, 2017

Провинция Хомс

В провинции Хомс продолжаются ожесточенные бои между сирийской армией и террористами ИГ* в районе военного аэродрома Ат-Тифор (Т4). Ранее сообщалось, что бойцы элитного подразделения сирийских войск «Щит» смогло провести уникальную успешную операцию в пригороде Пальмиры, заняв высоту 725 (гора Карат-эт-Тьяс). Эта высота – одна из двух доминант, которые должны быть заняты перед решающим штурмом Пальмиры. В настоящее время идут ожесточенные бои за вторую высоту.

Провинция Дейр эз-Зор

Из Дейр эз-Зора приходят противоречивые сведения: одни источники утверждают, что сирийская армия отбило атаку ИГ в районе Панорамы и успешно развивает наступление в районе кладбища и квартале Аль-Уммаль (рабочем квартале). Другие сообщают, что террористы смогли продвинуться в районе Панорамы. Официальных подтверждений пока не поступало.

Провинция Идлиб

ВВС международной коалиции нанесли массированные удары по тренировочному лагерю боевиков группировки «Джунд аль-Акса» в районе города Саракеб восточнее Идлиба. Источники в СМИ сообщают о десятках уничтоженных боевиков.

Сирийские активисты, в свою очередь, отмечают, что в результате налета пострадали мирные жители, в том числе дети.

Провинция Ракка

Отряды «Демократических сил Сирии» (SDF)*** сообщили о гибели в боях с ИГ в районе селения Малая Сувейдия гражданина США Пауло Тодда, который сражался в рядах курдских бойцов в качестве добровольца.

Таким образом, количество иностранных граждан, погибших в ходе борьбы с ИГ в составе SDF, достигло 5 человек.

Между тем, ВВС коалиции нанесли несколько ударов по позициям ИГ в районе деревни Аль-Сафсафа в окрестностях города Ат-Табака. Сразу после ударов местные жители начали предпринимать попытки покинуть деревню, которая находится под контролем террористов.

Ирак

Поступают сообщения, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади был возможно ранен в результате удара ВВС международной коалиции на западе провинции Найнава близ границы с Сирией. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник.

Согласно поступающей информации, ВВС коалиции нанесли сегодня, основываясь на точных разведданных, удар по командному штабу ИГ близ границы с Сирией, где в этот момент преположительно находился лидер ИГ и ряд его ближайших сподвижников. Источники утверждают, что сам аль-Багдади и несколько командиров группировки получили ранения.