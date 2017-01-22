Пелагея и Телегин получили подарок по случаю рождения дочки

Уфа, 22 января. Форвард ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Телегин после рождения ребенка получил в подарок неваляшку. Такой подарок вручили ему на проходившем в Уфе Матче звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что у хоккеиста и его супруги, певицы Пелагеи, родилась дочка. Пока нет информации, как родители назвали ребенка. Давать комментарии они также отказались.

Напомним, что 24-летний Телегин и 29-летняя Пелагея сыграли свадьбу в июне 2016 года.

Родившаяся девочка стала уже вторым ребенком для Телегина. У него также есть сын от первого брака.