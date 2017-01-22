Подозреваемый в расстреле девушки на Кубани сдался полицейским

22 января, Новокубанск. Мужчина, подозреваемый в том, что он застрелил в Краснодарском крае девушку из автомата, сам сдался полицейским после того, как его объявили в розыск. Об этом сообщает представитель правоохранительных органов.

Подозреваемый в убийстве 26-летний мужчина сам явился в полицию спустя два дня после происшествия. Сейчас он задержан.

Инцидент произошел 20 января в Новокубанске. Двое мужчин и девушка проводили время в кафе, а затем перебрались в квартиру одного из мужчин. Там произошел конфликт, в результате которого хозяин квартиры взял автомат и расстрелял девушку, после чего он вместе со вторым гостем завернул тело девушки в одеяло и оставил в квартире. Подозреваемый два дня скрывался от полицейских, после чего решил сдаться добровольно.