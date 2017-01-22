FAN-TV Лента новостей
Подозреваемый в расстреле девушки на Кубани сдался полицейским
Происшествия

Подозреваемый в расстреле девушки на Кубани сдался полицейским

Сегодня 21:21
279

Подозреваемый в расстреле девушки на Кубани сдался полицейским

22 января, Новокубанск. Мужчина, подозреваемый в том, что он застрелил в Краснодарском крае девушку из автомата, сам сдался полицейским после того, как его объявили в розыск. Об этом сообщает представитель правоохранительных органов.

Подозреваемый в убийстве 26-летний мужчина сам явился в полицию спустя два дня после происшествия. Сейчас он задержан.

Инцидент произошел 20 января в Новокубанске. Двое мужчин и девушка проводили время в кафе, а затем перебрались в квартиру одного из мужчин. Там произошел конфликт, в результате которого хозяин квартиры взял автомат и расстрелял девушку, после чего он вместе со вторым гостем завернул тело девушки в одеяло и оставил в квартире. Подозреваемый два дня скрывался от полицейских, после чего решил сдаться добровольно.

 

комментарии
Антон Зарубин
#расстрел
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли журналистов в ЛНР, Киев готовит наступление на ДНР

Сегодня 22:32
41

Сирия новости 22 января 22.30: в Дамаске прекратились бои, в Пальмире подразделение «Щит» отбило у ИГ стратегическую высоту«

Сегодня 22:30
20

На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием

Сегодня 22:19
92

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Сегодня 20:59
1771

Сирия новости 22 января 19.30: сирийская армия успешно наступает в Алеппо, крупная победа над ИГ одержана в Ракке

Сегодня 19:30
1763
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли журналистов в ЛНР, Киев готовит наступление на ДНР

22:32

Сирия новости 22 января 22.30: в Дамаске прекратились бои, в Пальмире подразделение «Щит» отбило у ИГ стратегическую высоту«

22:30

На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием

22:19

Владелец отеля «Ригопьяно» обращался к властям за помощью еще до схода лавины

22:16

Сирия: ООН планирует возобновить доставку гумпомощи в осажденный Дейр-эз-Зор

22:10

Сирия: оппозиция назвала условия объединения с САА в борьбе с террористами

22:04

ВМС Украины угрожают экономической деятельности России в Черном море

21:56

Торговый центр «Европейский» в Москве эвакуировали из-за сообщения о «бомбе»

21:52

Россия проведет в Астане переговоры с делегацией сирийской оппозиции

21:47

Американские сенаторы хотят запретить Трампу отменять антироссийские санкции

21:34

Пелагея и Телегин получили подарок по случаю рождения дочки

21:33

Подозреваемый в расстреле девушки на Кубани сдался полицейским

21:21
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новости Новороссии: ВСУ обстреляли журналистов в ЛНР, Киев готовит наступление на ДНР
Читать
Закрыть