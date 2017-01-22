Американские сенаторы хотят запретить Трампу отменять антироссийские санкции

Вашингтон, 22 января. Группа американских сенаторов разрабатывает законопроект, который запретит президенту США Дональду Трампу отменять антироссийские санкции без одобрения членов конгресса страны. Об этом журналистам в воскресенье рассказал представитель Демократической партии Чак Шумер.

Согласно предварительной информации, данный документ поддерживают сенаторы от Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Напомним, ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев указал на то, что россиянам необходимо избавиться от иллюзий о скором снятии западных санкций.

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