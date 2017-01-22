Встреча делегаций Сирии и России стартовала в Астане

Астана, 22 января. В столице Казахстана стартовали переговоры членов российской и сирийской делегаций.

В диалоге приняли участие постоянный представитель Сирийской Арабской Республики в Организации Объединенных Наций (ООН) Башар аль-Джаафари, а также посол САР в Российской Федерации Рияд Хаддад.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Астане завершились трехсторонние консультации по Сирии, в которых участвовали представители России, Ирана и Турции.

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