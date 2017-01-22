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Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой
Сирия эксклюзив

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Сегодня 20:59
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Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Хомс, 22 января. Арабские источники сообщают о том, что утром 21 января силы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) «Щит» (ар .قوات درع الامن العسكري ) добились важной победы над террористами запрещенной в РФ группировки ИГ и освободили стратегическую высоту 725, расположенную возле авиабазы Т-4 (гора Карат-эт-Тьяс) в провинции Хомс.

Об этом стало известно, в частности, из публикаций арабского новостного аккаунта @MidEastView. Дополнительно сообщается о потерях с обеих сторон.

Перевод: Хомс, проправительственный источник заявляет, что элитное подразделение САА «Щит» зачистило высоту 725 от ИГ

Перевод: Подразделением САА «Щит» была освобождена стратегическая высота 725 около Т-4

Перевод: Террористы ИГ в страхе сбежали со своих позиций, понеся существенные потери. Quwat Dir’ al-Amn al-Askari (подразделение "Щит") тоже понесли потери

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Высота 725 и некоторые другие доминанты в районе Пальмиры оставались под контролем ИГИЛ даже после взятия Пальмиры силами правительственной армии весной 2016 года. Эта высота может стать ключевой точкой перед повторным взятием Пальмиры силами САА, т.к. гора Карат-эт-Тьяс – одна из двух доминант, которые должны быть заняты перед решающим штурмом Пальмиры для контроля автотрассы и прилегающих территорий. В настоящее время идут ожесточенные бои за вторую высоту.


Перевод: Освобождение силами подразделения САА «Щит» стратегической высоты это подготовка к наступлению на Пальмиру

В настоящее время подразделение «Щит» выполняет задачи по организации обороны в районе авиабазы Т-4 и населенного пункта Тиас, расположенного рядом. Сообщается, что боевики ИГИЛ несут большие потери в ходе столкновений с бойцами «Щита».

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Известно, что подразделение «Щит» создано в январе 2016 года  и впервые приняло участие в боях на севере провинции Латакия в январе-феврале прошлого года. В марте 2016 подразделение присоединилось к войскам правительственной армии в то время, когда САА вела операцию по освобождению Пальмиры от боевиков ИГ. В декабре подразделения «Щита» снова участвовали в боях совместно с САА в районе военной базы Т-4, когда правительственная армия была вынуждена оставить часть Пальмиры.

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Андрей Бодров
#пальмира
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