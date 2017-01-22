Уборщица из Петербурга рассказала о краже шести миллионов рублей

Санкт-Петербург, 22 января. Жительница Петербурга сообщила сотрудникам правоохранительных органов о краже 5,8 миллиона рублей.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе. Речь идет о 52-летней уроженке Киргизии, которая работает уборщицей в магазине «Магнит». Согласно предварительной информации, женщина поссорилась со своим гражданским мужем. Мужчина обездвижил сожительницу и забрал 5,8 миллиона рублей, а также автомобиль Skoda, который оценивается в один миллион рублей.

Позднее пара помирилась, поэтому пострадавшая забрала свое заявление из полиции.

Напомним, ранее в Москве была задержана подозреваемая в краже драгоценностей стоимостью около 760 тысяч рублей.

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