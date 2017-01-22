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Жительницу Краснодарского края расстреляли из автомата
Происшествия

Жительницу Краснодарского края расстреляли из автомата

Сегодня 20:31
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Жительницу Краснодарского края расстреляли из автомата

Краснодар, 22 января. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели жительницы Краснодарского края.

Инцидент произошел в Армавире. Согласно предварительной информации, двое мужчин расстреляли 21-летнюю девушку из автоматического оружия. Пострадавшая скончалась на месте преступления.

Полиция уже задержала одного из подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК Российской Федерации (убийство).

Напомним, 18 января в центре Москве группа преступников открыла огонь по машине столичного предпринимателя.

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