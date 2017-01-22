Новости Новороссии: ВСУ обстреляли журналистов в ЛНР, Киев готовит наступление на ДНР

Новороссия, 22 января. ВСУ открыли огонь по представителям совместного центра по прекращению огня и журналистам в ЛНР, замглавы СММ ОБСЕ подтвердил факт строительства новых военных объектов ВСУ в районе донецкой фильтровальной станции.

ВСУ обстреляли представителей центра по прекращению огня в ЛНР

Украинские войска второй раз за день обстреляли село Долгое Луганской народной республики, однако на этот раз под огнем оказались не только мирные жители, но и представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и журналисты, фиксировавшие последствия первого обстрела. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

Напомним, что ранее сегодня ВСУ обстреляли село Долгое из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и пулемета. К счастью, все местные жители успели укрыться в убежища. Снарядами были повреждены два жилых дома.

Однако всего шесть часов спустя «режим тишины» вновь был нарушен: в 17:00 украинские войска выпустили несколько противотанковых управляемых ракет и открыли огонь из стрелкового оружия в направлении представителей СЦКК и группы журналистов, прибывших в населенный пункт, чтобы задокументировать нанесенный обстрелом урон. По счастливой случайности жертв в этот раз также удалось избежать.

В оборонном ведомстве выразили надежду на то, что данный случай не останется незамеченным Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ, в особенности учитывая тот факт, что заместитель главы миссии Александр Хуг в настоящий момент находится с визитом в Донецке и сам ранее попал под обстрел ВСУ.

Замглавы ОБСЕ Хуг: ВСУ готовятся к новым обстрелам ДНР

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, в свою очередь, подтвердил факт расположения позиций украинских войск вблизи донецкой фильтровальной станции.

В ходе пресс-конференции Хуг заявил, что на подконтрольных ВСУ территориях в районе станции строятся новые военные объекты, что грозит в будущем серьезным осложнением ситуации в районе линии соприкосновения.

«Населенный пункт Крутая Балка и фильтровальная станция находятся фактически посередине этих позиций. Если этот процесс не остановить, сами понимаете, что произойдет», — сказал замглавы СММ.

В своих заявлениях Хуг особо подчеркнул необходимость прилагать в будущем дополнительные усилия для разведения сил в зоне конфликта и установления режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, что ранее сегодня делегация ОБСЕ попала под обстрел ВСУ в ходе визита на донецкую фильтровальную станцию.

ДНР и ЛНР сошлись на льду

Хоккейные команды из ЛНР и ДНР провели 21 и 22 января товарищеские матчи на «Ледовой арене» в Луганске. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-секретаря представляющего ЛНР хоккейного клуба «Дизель» Ольгу Светличную.

В товарищеских матчах приняли участие два клуба из Донецка: «Кристалл» и детская команда «Донецк 2008». Луганскую народную республику представляли детский и взрослый составы клуба «Дизель».

Как сообщила Светличная, победа в детских соревнованиях досталась гостям, в то время как взрослый состав «Дизеля» смог взять верх над «Кристаллом».

Ожидается, что уже в феврале луганские хоккеисты посетят Донецкую народную республику с ответным визитом.