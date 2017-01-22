Ткачев: РФ увязывает отмену продэмбарго со снятием встречных санкций

Москва, 22 января. Российская сторона готова рассмотреть вопрос о частичной отмене продовольственного эмбарго только в том случае, если западные страны снимут встречные ограничения. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.

«Сегодня Россия полностью обеспечивает себя зерном, мясом, растительным маслом, сахаром, картофелем», — отметил министр в интервью «Российской газете».

Напомним, ранее стало известно о том, что глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев провел переговоры со своим немецким коллегой Кристианом Шмидтом.

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