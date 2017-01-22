Ткачев в Берлине обсудил санкционные ограничения с главой Минсельхоза ФРГ

Берлин, 22 января. Глава Минсельхоза России Александр Ткачев в воскресенье в Берлине встретился со своим немецким коллегой Кристианом Шмидтом. Министры обсудили торговую ситуацию, связанную с введенными санкциями. Об итогах встречи сообщил немецкий министр на саммите G20.

По словам Шмидта, он обменялся мнениями с Ткачевым по поводу обстановки в торговой сфере между двумя государствами. По словам представителя Германии, встреча носила чисто дипломатический характер на тему экономики, эти переговоры не означают перемен в отношениях Москвы и Берлина.

«Из этого можно сделать вывод о том, что мы сейчас сообща может поговорить на тему снятия ограничений», — заявил журналистам по итогам встречи Шмидт.

Напомним, что, хотя Александр Ткачев попал в санкционные списки, сторона ФРГ выступила с инициативой и пригласила его принять участие в форуме G20 в Берлине.