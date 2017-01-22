Трехсторонние консультации по Сирии завершились в Астане

Астана, 22 января. В столице Казахстана завершились трехсторонние консультации по Сирии, в которых приняли участие представители Российской Федерации, Турции и Ирана.

Согласно предварительным данным, встреча затянулась почти на шесть часов. Непосредственно межсирийские переговоры, в которых примут участие члены делегации правительства Сирийской Арабской Республики и «умеренные» оппозиционеры, начнутся 23 января.

Напомним, постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари надеется на то, что американская сторона окажет позитивное влияние на процесс урегулирования конфликта в регионе.

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