Маккейн поддержит кандидата на пост госсекретаря США Тиллерсона

Вашингтон, 22 января. Сенатор Джон Маккейн поддержит кандидата на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона.

По словам американского политика, Тиллерсон якобы рассказал ему о своих взглядах на российско-американские отношения.

«Я буду голосовать в поддержку его кандидатуры... У меня было множество разговоров с ним», — подчеркнул Маккейн.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что экс-гендиректор Exxon Mobil Рекс Тиллерсон является крайне требовательным и жестким человеком.

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