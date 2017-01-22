FAN-TV Лента новостей
Маккейн поддержит кандидата на пост госсекретаря США Тиллерсона
Политика

Маккейн поддержит кандидата на пост госсекретаря США Тиллерсона

Сегодня 19:37
129

Маккейн поддержит кандидата на пост госсекретаря США Тиллерсона

Вашингтон, 22 января. Сенатор Джон Маккейн поддержит кандидата на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона.

По словам американского политика, Тиллерсон якобы рассказал ему о своих взглядах на российско-американские отношения.

«Я буду голосовать в поддержку его кандидатуры... У меня было множество разговоров с ним», — подчеркнул Маккейн.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что экс-гендиректор Exxon Mobil Рекс Тиллерсон является крайне требовательным и жестким человеком.

Читайте по теме: Пушков: Речь Тиллерсона проходила в атмосфере антироссийской истерии

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Сегодня 20:59
86

Сирия новости 22 января 19.30: сирийская армия успешно наступает в Алеппо, крупная победа над ИГ одержана в Ракке

Сегодня 19:30
1162

Главные новости 22 января

Сегодня 19:00
304

Сирийские спецслужбы ловят террористов, везущих оружие в Дамаск: ФАН публикует видео

Сегодня 18:31
601

Моя встреча с Обамой в Донецке, как и почему она не состоялась. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 17:55
386
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Уборщица из Петербурга рассказала о краже шести миллионов рублей

21:02

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

20:59

Жительницу Краснодарского края расстреляли из автомата

20:31

Ткачев: РФ увязывает отмену продэмбарго со снятием встречных санкций

20:13

Ткачев в Берлине обсудил санкционные ограничения с главой Минсельхоза ФРГ

19:56

Трехсторонние консультации по Сирии завершились в Астане

19:55

Дамаск ждет от США помощи в мирном урегулировании в Сирии

19:38

Маккейн поддержит кандидата на пост госсекретаря США Тиллерсона

19:37

Сирия новости 22 января 19.30: сирийская армия успешно наступает в Алеппо, крупная победа над ИГ одержана в Ракке

19:30

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП на трассе в Югре

19:17

Пушков прокомментировал связь Сороса с акциями протеста против Трампа

19:14

Глава Минтруда РФ поддерживает ограничение оборота наличных

19:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Уборщица из Петербурга рассказала о краже шести миллионов рублей
Читать
Закрыть