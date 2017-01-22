FAN-TV Лента новостей
Дамаск ждет от США помощи в мирном урегулировании в Сирии
Политика

Дамаск ждет от США помощи в мирном урегулировании в Сирии

Сегодня 19:38
145

Дамаск ждет от США помощи в мирном урегулировании в Сирии

Астана, 22 января. Дамаск искренне надеется, что вклад США в политическое урегулирование конфликта в Сирии будет более позитивным, заявил глава делегации правительства САР на переговорах в Астане по Сирии, постпред страны при ООН Башар Джаафари.

Что касается представителей Сирии, поддерживающих в конфликте различные стороны, то это будет межсирийский диалог, причем неважно, будет он Астане или Женеве, заявил постпред Сирии в ООН.

«Мы надеемся, что участие США будет более позитивным, и они будут более активно продвигать политическое решение (конфликта)», — сказал Джаафари, передает сирийское государственное информагентство SANA.

Международная встреча по Сирии в Астане стартует 23 января, ожидается, что переговоры займут два дня. В столицу Казахстана для участия во встрече уже прибыли делегации России, Турции, Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. США на переговорах в Астане представит американский посол в Казахстане Джордж Крол.

комментарии
Таисия Григорьева
#сирия
Новости партнеров
Эксклюзив

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Сегодня 20:59
56

Сирия новости 22 января 19.30: сирийская армия успешно наступает в Алеппо, крупная победа над ИГ одержана в Ракке

Сегодня 19:30
1117

Главные новости 22 января

Сегодня 19:00
297

Сирийские спецслужбы ловят террористов, везущих оружие в Дамаск: ФАН публикует видео

Сегодня 18:31
592

Моя встреча с Обамой в Донецке, как и почему она не состоялась. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 17:55
382
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

20:59

Жительницу Краснодарского края расстреляли из автомата

20:31

Ткачев: РФ увязывает отмену продэмбарго со снятием встречных санкций

20:13

Ткачев в Берлине обсудил санкционные ограничения с главой Минсельхоза ФРГ

19:56

Трехсторонние консультации по Сирии завершились в Астане

19:55

Дамаск ждет от США помощи в мирном урегулировании в Сирии

19:38

Маккейн поддержит кандидата на пост госсекретаря США Тиллерсона

19:37

Сирия новости 22 января 19.30: сирийская армия успешно наступает в Алеппо, крупная победа над ИГ одержана в Ракке

19:30

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП на трассе в Югре

19:17

Пушков прокомментировал связь Сороса с акциями протеста против Трампа

19:14

Глава Минтруда РФ поддерживает ограничение оборота наличных

19:10

Главные новости 22 января

19:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой
Читать
Закрыть