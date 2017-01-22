Дамаск ждет от США помощи в мирном урегулировании в Сирии

Астана, 22 января. Дамаск искренне надеется, что вклад США в политическое урегулирование конфликта в Сирии будет более позитивным, заявил глава делегации правительства САР на переговорах в Астане по Сирии, постпред страны при ООН Башар Джаафари.

Что касается представителей Сирии, поддерживающих в конфликте различные стороны, то это будет межсирийский диалог, причем неважно, будет он Астане или Женеве, заявил постпред Сирии в ООН.

«Мы надеемся, что участие США будет более позитивным, и они будут более активно продвигать политическое решение (конфликта)», — сказал Джаафари, передает сирийское государственное информагентство SANA.

Международная встреча по Сирии в Астане стартует 23 января, ожидается, что переговоры займут два дня. В столицу Казахстана для участия во встрече уже прибыли делегации России, Турции, Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. США на переговорах в Астане представит американский посол в Казахстане Джордж Крол.