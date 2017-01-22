Сирия новости 22 января 19.30: сирийская армия успешно наступает в Алеппо, крупная победа над ИГ одержана в Ракке

Сирия, 22 января. Правительственные войска установили контроль еще над пятью населенными пунктами в Алеппо, отряды SDF **** одержали крупную победу над ИГ* в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска Сирийская арабская армия при поддержке отрядов ливанской «Хезболлы» в ходе ожесточенных боев отбила у вооруженных формирований имеющий стратегическое значение город Аль-Бахария, продолжая успешное наступление на позиции исламистов в регионе.

Боевики, в свою очередь, выпустили два снаряда по населенному пункту Аш-Шейфония. Данных о жертвах пока не поступало.

Провинция Алеппо

В восточной части провинции Алеппо правительственным войскам под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана удалось отбить у террористов ИГ еще пять населенных пунктов после установления контроля над селением Суран. Об этом сообщает информационный портал Al-Masdar news.

Сирийской армией были освобождены населенные пункты Ат-Танбур, Большая и Малая Сарджа, Аль-Минтар и Марран к юго-западу от города Аль-Баб. Десятки террористов были уничтожены. Правительственные войска продолжают наступление в регионе.

Одновременно с эти вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон неподалеку от квартала Аль-Хамадания в западной части Алеппо, информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщают сирийские активисты.

Турецкое командование, в свою очередь, опубликовало видео, запечатлевшие уничтожение в результате точного авиаудара фуры, перевозивший боеприпасы ИГ в районе города Аль-Баб.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе города Тальбиса.

Одновременно с этим ВВС Сирии нанесли удары по позициям вооруженных формирований в окрестностях города Ар-Растан.

На востоке провинции сирийская армия ведет затяжные бои с террористами ИГ в окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор (Т4). Правительственные СМИ публикуют видео с места событий.

Кроме того, как стало известно сегодня, вчера утром, 21 января, элитное подразделение «Щит» (ар.قوات درع الامن العسكري) смогло провести уникальную успешную операцию в пригороде Пальмиры, заняв высоту 725 (гора Карат-эт-Тьяс). Эта высота – одна из двух доминант, которые должны быть заняты перед решающим штурмом Пальмиры. В настоящее время идут ожесточенные бои за вторую высоту.

«Подразделение «Щит» смогло выбить ИГИЛ с ключевых позиций в регионе. Фактически сделан первый и очень существенный шаг в освобождении Пальмиры от ИГИЛ», - сообщили ФАН сирийские источники.

Также сообщается, что взятие высоты 725 сопровождалось серьезными потерями со стороны ИГИЛ. Наступающие также понесли потери.

Дейр эз-Зор

Правительственные войска с успехом проводят наступление на позиции ИГ в районе кладбища на юге Дейр эз-Зора. Как сообщают источники в СМИ, сирийская армия отбила у террористов окрестные холмы. ВКС Сирии и ВВС РФ наносят массированные удары по позициям боевиков.

Ожесточенные бои также идут в районе Панорамы, где ни одна из сторон не смогла к настоящему моменту добиться решающего преимущества. Источники сообщают, что в ходе неудачной атаки был уничтожен один из командиров ИГ, известный как Абу Юсеф.

Провинция Даръа

В деревню Факиа к северу от города Даръа вернулись 400 жителей, после того как удерживавшие ее боевики сложили оружие. Об этом сообщает новостной портал Syrianews.

Отмечается, что боевики использовали одну из последних возможностей прекратить борьбу с правительственными войсками: решение президента Сирии Башара Асада об амнистии всех сложивших оружие вооруженных оппозиционеров истекает 27 января.

Сообщается также, что некоторые боевики приняли решение вступить в ряды Сирийской арабской армии.

Местные фермеры, в свою очередь, вновь засеяли сельскохозяйственные угодья в окрестностях селения пшеницей, ячменем и овощами, готовясь вернуться к мирной жизни.

Провинция Идлиб

В районе населенного пункта Акраба к северу от Идлиба точным ударом ВВС международной коалиции были ликвидированы несколько командиров группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»***, в том числе известный среди боевиков полевой командир Абу Мусаб аль-Джазрави.

Таким образом, международная коалиция увеличила еще на несколько пунктов список уничтоженных ею боевиков группировки, на которую не распространяется объявленное в стране перемирие.

В северо-восточной части провинции в результате обстрела со стороны вооруженных исламистов шиитского селения Аль-Фуа погиб ребенок, несколько мирных жителей были ранены. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Ракка

Отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) при поддержке спецназа США и ВВС международной коалиции в ходе ожесточенных боев отбили у ИГ селение Большая Сувейдия на северном берегу реки Евфрат в западной части провинции Ракка. Об этом сообщают сирийские активисты.

Как минимум 23 террориста были уничтожены, еще десятки получили ранения. Потери отрядов SDF составили 6 убитых и несколько раненых.

Необходимо отметить, что контроль над этим селением является крупным успехом курдских отрядов, участвующих в операции «Гнев Евфрата», так как Большая Сувейдия располагается всего в пяти километров от стратегического объекта – евфратской плотины.

Ирак

Иракское командование заявило об освобождении от террористов ИГ последних районов центральной части Мосула, находящихся на восточном берегу Тигра. Правительственные войска также взяли под контроль трассу Мосул-Дахук.

В западной части города боевики, пытаясь удержать правобережные районы, начали формировать комитеты, которые будут принуждать местных жительниц отдавать свои украшения для финансирования деятельности группировки. Об этом сообщил телеканал «Ас-Сомария» со ссылкой на местный источник.

Четыре женщины, отказавшиеся отдавать свои украшения террористам, были публично высечены в наказание.