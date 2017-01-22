Четыре человека стали жертвами страшного ДТП на трассе в Югре

Ханты-Мансийск, 22 января. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Ханты-Мансийском. В автокатастрофе погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы, заявил представитель регионального управления МВД. Трагедия произошла около 14.15 по местному времени, или в 12.15 по московскому времени.

«Сегодня… на 864-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Rav4 и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести», — заявил представитель ведомства, передает РИА Новости.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее управлении ГИБДД по региону предупредили о плохих погодных условиях. Водителям рекомендовали выбирать безопасную скорость движения, ездить с осторожностью и не обгонять другие машины.