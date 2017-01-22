Новости США: протестующих иностранцев не пустили в США, книгу о Трампе сняли с продаж за ложь

США, 22 января. Иностранцам, собиравшимся принять участие в акциях против Дональда Трампа, запретили въезд в США, книгу о новом президенте США сняли с продаж из-за «фактологических неточностей».

Недовольных Трампом иностранцев развернули на границе

Американские таможенники не пустили на территорию США несколько десятков граждан Канады и Великобритании, направлявшихся в Вашингтон с целью принять участие в массовой акции против заявлений Дональда Трампа в отношении женщин. Другие активисты подверглись долгому допросу, прежде чем им было позволено продолжить свой путь.

Напомним, что тысячи людей по всему миру участвуют в маршах против официально вступившего вчера в должность президента США Дональда Трампа. Основная акция проходит в Вашингтоне.

«Узнав, что мы едем на марш, таможенники попросили нас выйти из автомобиля. Затем они обыскали машину, сняли у нас отпечатки пальцев, сфотографировали нас, а также конфисковали наши телефоны, предварительно потребовав разблокировать их. Нам задали несколько вопросов, собираемся ли мы нарушать общественный порядок и т.д., но в основном просто помариновали нас пару часов, а потом сказали, чтобы мы возвращались домой, без всякой на то причины», — рассказал BBC 34-летний житель Монреаля.

Схожая история приключилась и с 23-летним гражданином Великобритании Джо Крузом: как только сотрудники таможни узнали что он и три его спутника — два американца и житель Канады — планируют принять участие в марше протеста, отношение к ним мгновенно изменилось. У четырех молодых людей изъяли для досмотра мобильные телефоны, а после трех часов стояния на границе им было отказано во въезде на территорию США. Кроме того, Крузу сообщили, что для повторного визита в США ему отныне понадобится виза.

Органы пограничного контроля США, в свою очередь, заявили, что не могут обсуждать частные случаи.

Канадские власти, между тем, также воздержались от пространных комментариев. Министр общественной безопасности Ральф Гудейл отметил, что досмотр багажа и средств мобильной связи въезжающих на территорию страны иностранных граждан является обычной практикой, добавив, что не вправе комментировать меры, принимаемые сотрудниками таможенной службы Канады или любого другого государства.

Сценаристке вечернего шоу досталось за сына Трампа

Впрочем, далеко не все не любят Трампа. Так шквальной критике за пост в Twitter про сына президента подверглась сценаристка американского шоу Saturday Night Live Кэти Рич.

Поняв спустя три часа, что ситуация обостряется, Рич поспешила удалить пост, в котором называет 10-летнего Бэррона Трампа «первым в стране школьным стрелком на домашнем обучении», однако было уже поздно: в адрес сценаристки летели один за другим гневные комментарии пользователей, которые сочли ее шутку разжигающей ненависть.

Многие пользователи Twitter обратились непосредственно к руководству телеканала NBC, в эфире которого показывается шоу, с требованием уволить сценаристку.

«Ничто так не говорит о «толерантности», как издевательства над 10-летним мальчиком с использованием невежественных тирад», - написала Джесси Джун.

«33-летняя сценаристка считает, что бойни в школах – шутка? Оставьте Бэррона в покое! Ее следует уволить», — заметила в свою очередь Патрис Ди Скалли.

В настоящий момент аккаунт Рич в Twitter недоступен.

Впрочем, столь негативная реакция на злосчастный твит сценаристки может быть связана не с симпатией к Трампу в соцсетях, а с тем, что стрельба в школах действительно является не самым удачным поводом для шутки в США, где эта проблема стоит наиболее остро в связи с большей доступностью огнестрельного оружия в силу второй поправки к конституции.

В книге о Трампе нашли ошибки

Национальный музей истории США изъял из продажи в существующем на его основе сувенирном магазине книгу Брэндон Кристофера Холла о президенте США Дональде Трампе, после того как американские СМИ указали на ряд фактологических неточностей в издании.

Администрация музея заявила в Twitter, что стоящая 50 долларов книга была передана историкам для тщательной проверки.

Ранее издание Washington Post опубликовало статью, в которой отметила, что книга 25-летнего историка из Атланты содержит ряд ложных сведений.

Так в книге занижается преимущество над Трампом его соперницы в борьбе за Белый дом Хиллари Клинтон по общему количеству голосов избирателей.

Любопытно, что одним из «ложных утверждений» по мнению американских СМИ является предположение, что пресловутые хакерские атаки, в которых Вашингтон неоднократно обвинял российское правительство, являются на самом деле манипуляцией штаба Клинтон.