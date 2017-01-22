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Глава Минтруда РФ поддерживает ограничение оборота наличных
Россия

Глава Минтруда РФ поддерживает ограничение оборота наличных

Сегодня 19:10
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Глава Минтруда РФ поддерживает идею ограничить дорогие покупки за наличные деньги

Москва, 22 января. Министерство труда и социальной политики России поддерживает ограничения на оплату дорогих покупок наличными. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Максим Топилин.

Как  подчеркнул российский политик, в западных странах крайне сложно разменять крупные купюры.

Напомним, ранее глава «Сбербанка России» Герман Греф указал на то, что наличные деньги на территории Российской Федерации выйдут из обращения через 10 лет.

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Алексей Громов
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