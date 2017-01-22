Пушков раскритиковал Раду за намерение отобрать у украинцев русский язык

Москва, 22 января. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал намерение Киева вычеркнуть из повседневной жизни украинцев русский язык и заставить всех говорить только по-украински. Об этом Пушков написал в Twitter.

«В Раде намерены изжить русский язык на Украине и навязать ее гражданам языковую диктатуру. Одна из причин выхода Крыма из состава Украины», — выразил свою точку зрения сенатор.

Ранее стало известно, что на рассмотрение Верховной рады внесен законопроект, которым депутаты хотят обязать граждан страны использовать только украинский язык в повседневной жизни. Это предложение грозит отменой закона «Об основах государственной языковой политики», который разрешал использовать русский и украинский наравне почти в половине регионов Украины.