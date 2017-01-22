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На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием
Политика

На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием

Сегодня 22:19
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На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием

Дамаск, 22 января. Сирийские силы безопасности остановили на южном въезде в Дамаск грузовик, на котором боевики пытались ввести в город ракеты. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео с места событий.

В замаскированном отсеке грузовика, следовавшего из района Аль-Ладжат в провинции Даръа, сотрудники службы безопасности обнаружили 12 противотанковых ракетных комплексов «Корнет», ручные противотанковые гранатометы РПГ, а также боеприпасы. Три человека, находившиеся в грузовике, были задержаны.

На настоящий момент не было установлено, оказалось ли это вооружение в руках боевиков в результате захвата ими склада правительственных войск, или же их снабдила им одна из поддерживающих «умеренную оппозицию» стран региона.

Ранее сегодня сирийские органы безопасности уже остановили несколько следующих из того же района грузовиков, на которых боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» перевозили оружие своим сторонникам в провинции Дамаск.

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Сирия новости 22 января 22.30: в Дамаске прекратились бои, в Пальмире подразделение «Щит» отбило у ИГ стратегическую высоту«
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