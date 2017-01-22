Пушков прокомментировал связь Сороса с акциями протеста против Трампа

Москва, 22 января. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков сомневается в том, что марш против нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа является «стихийным мероприятием».

Ранее стало известно о том, что Джордж Сорос спонсировал ряд организаций, которые приняли участие в так называемом «Марше женщин на Вашингтон».

«Как выясняется, за «стихийным женским маршем» протеста в США стоял главный донор Клинтон — Джордж Сорос. Стихийный марш? Ха-ха. Следите за деньгами», — написал Пушков.

Как сообщало агентство НСН, новый глава США Дональд Трамп раскритиковал действия участников акций протеста.

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