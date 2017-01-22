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Главные новости 22 января

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Дайджест новостей за 22.01.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 21 января.

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили объяснил, как оказался в кустах на инаугурации Дональда Трампа. Враги нас боятся: Саакашвили неуклюже объяснил побег в кусты на инаугурации Трампа.

Пользователи Twitter продолжают обсуждать недовольное выражение лица бывшей первой леди США Мишель Обамы во время инаугурации президента Дональда Трампа Twitter обсуждает гримасы Мишель Обамы на инаугурации Трампа.

Супруга нового президента Соединенных Штатов Америкии Дональда Трампа Меланья сделала свою первую публикацию в микроблоге Twitter в качестве первой леди страны. Меланья Трамп разместила свой первый твит в качестве первой леди США.

Американские астрофизики убеждены, что летом 2017 года к Земле прилетит таинственный НЛО. Загадочный объект, по мнению исследователей, должен появиться над Южным полушарием. Ученые: Загадочный НЛО прилетит на Землю летом 2017 года.

Порошенко подчеркнул, что никаких изменений в политике Киева по отношению к Донбассу не будет. Порошенко отверг идею отпустить Донбасс ради мира на Украине.

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Бреннан выступил с критикой в адрес нового президента Дональда Трампа. Экс-глава ЦРУ обрушился с критикой на Трампа за визит в штаб-квартиру.

Армия правительства Сирии отбила у террористов запрещенной в РФ организации «Исламское государство» деревню Шамер в Алеппо, в провинции Хомс боевики отступают от Пальмиры. Сирия новости 22 января 2017 07.00: САА отбила у ИГ деревню в Алеппо, террористы отступают от Пальмиры.

Ведущей телеканала CNN пришлось извиняться перед зрителями за инцидент, который произошел во время выступления Мадонны. CNN пришлось заткнуть Мадонну, обматерившую Дональда Трампа.

комментарии
Алексей Громов
#дональд трамп #михаил саакашвили #меланья трамп
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Сирия новости 22 января 19.30: сирийская армия успешно наступает в Алеппо, крупная победа над ИГ одержана в Ракке
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