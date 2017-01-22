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Сильнейшие торнадо обрушились на американские штаты, есть жертвы
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Сильнейшие торнадо обрушились на американские штаты, есть жертвы

Сегодня 18:36
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Сильнейшие торнадо обрушились на американские штаты, есть жертвы

Атланта (штат Джорджия, США), 22 января. Жертвами сильнейших торнадо в американских штатах Джорджия и Миссисипи стали не менее 15 человек. Об этом сегодня сообщает информационное агентство AP.

По данным агентства, в настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Торнадо обрушились на указанные штаты в воскресенье утром с города Хаттисберга в Миссисипи. В результате стихийной катастрофы погибли четыре человека. По словам представителя экстренной службы Джорджии Кэтрин Хауден, свыше десяти человек погибли, а также 23 пострадали от торнадо в округах Кук, Брукс и Берриэн.

В настоящее время экстренные службы изо всех сил предпринимают попытки минимизировать урон.

 

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