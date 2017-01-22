Британские СМИ напугали Лондон сценарием молниеносной войны с Россией

Лондон, 22 января. Существенное сокращение военного бюджета не позволит британской армии быть эффективной и могущественной, считают эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR), пишет издание Daily Mail.

«Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день», — заявило издание, отметив, что, например, на такое теоретический способен такой «компетентный враг» как Россия.

В докладе говорится, что прямая угроза Великобритании отсутствует. Уточняется, что втягивание в конфликты возможно в случае агрессии по отношению к союзникам Лондона или «стратегически важным странам».