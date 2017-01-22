Сирийская оппозиция не хочет обсуждать судьбу Асада на переговорах в Астане

Астана, 22 января. Будущее президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада не является предметом обсуждения на переговорах в Астане. Об этом журналистам в воскресенье сообщил представитель делегации сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди.

«Мы абсолютно привержены сохранению государственных институтов. А Башар Асад – это отдельный вопрос», — подчеркнул сирийский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что в столицу Казахстана прибыли члены делегации правительства Сирии. Переговоры, направленные на урегулирование регионального конфликта, стартуют 23 января.

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