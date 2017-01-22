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Немецкие биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Италии
Спорт

Немецкие биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Италии

Сегодня 18:24
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Немецкие биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Италии

Антхольц, 22 января. Немецкая сборная по биатлону одержала победу в эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

В составе женской сборной Германии участвовали Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Серебро с отставанием в 24,2 секунды одержали французские биатлонистки, а бронза досталась представительницам Италии, которые уступили победительницам 33,4 секунды.

Российские спортсменки Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова в итоге оказались лишь на пятой строчке, проиграв Германии более одной минуты. Впрочем, для спортсменок из России данный результат стал лучшим в текущем сезоне.

Напомним, ранее победу в масс-старте в итальянском Антхольце одержал норвежец Йоханнес Бе, россиянин Антон Шипулин стал третьим. 

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Дана Балан
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