Небылицы от нового пресс-секретаря Белого дома стали мемом

Вашингтон, 22 января. Работу в качестве пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер начал с уверенного, но преувеличенного утверждения о том, что инаугурация Дональда Трампа стала самой посещаемой из всех. Это сделало Спайсера новым мемом в социальных сетях. Некоторые даже стали сочинять в Twitter небылицы, подписывая их #SpicerFacts, подписывая им небылицы.

Ряд достоверных источников, в том числе представитель транспортного ведомства Вашингтона, опровергли утверждение о том, что инаугурация Дональда Трампа была самой посещаемой.

«У меня тоже есть девушка, вы ее не знаете, она ходит в другую школу, я встретил ее на каникулах», «У «Звезды смерти» не было недостатков в проектировании. Точка» — такие забавные вещи пишут интернет-пользователи в соцсетях под фотографией Спайсера.