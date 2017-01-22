Сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Японии

Токио, 22 января. Мощный пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе в японском городе Арида префектуры Вакаяма. Об этом в воскресенье сообщает издание The Japan Times.

Согласно данным издания, пожар мог возникнуть по причине воспламенившегося контейнера со смазочными материалами, но официального подтверждения этой версии в настоящий момент нет.

По последним данным, японские власти распорядились эвакуировать примерно 3 тысячи местных жителей. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.