Министр труда поддержал инициативу об ограничении наличных расчетов в РФ

Москва, 22 января. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин поддерживает инициативу, направленную на ограничение покупок за наличные деньги в стране. Об этом политик заявил журналистам в воскресенье.

«Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — объяснил политик.

Напомним, ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов указал на то, что ограничение расчетов наличными деньгами позволит сделать экономику страны более прозрачной.

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