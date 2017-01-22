Сирия: оппозиция согласилась вести переговоры с Дамаском в Астане

Астана, 22 января. Делегация оппозиции Сирийской Арабской Республики на переговорах в столице Казахстана заявила о готовности вести прямой диалог с сирийскими властями, однако изучает и вариант с переговорами через посредника. Об этом сегодня заявил советник делегации оппозиции Яхъя аль-Ариди.

По его словам, оппозиция сядет за стол переговоров в том случае, если в этом будет необходимость. Однако, подчеркнул он, если нет, то оппозиция может вести переговоры через посредников для достижения прекращения огня и кровопролития.

«Ради этих целей мы готовы на многое», — сообщил он.

Политик также отметил, что Москве «нужно достичь решения конфликта», а у Тегерана есть альтернатива — быть частью процесса или же стать тем, кто его тормозит.