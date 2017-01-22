Глава Минсельхоза ФРГ раскрыл детали переговоров с Москвой об отмене санкций

Берлин, 22 января. Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт обсудил с главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым антироссийские торговые ограничения.

«У меня был разговор с российским коллегой, в ходе которого, естественно, играли роль торговые отношения», — заявил Шмидт по итогам заседания министров сельского хозяйства G20.

При этом он особо подчеркнул, что присутствие на G20 не означает, что власти ФРГ изменили свою позицию относительно присоединения Крыма к России, а также ситуации в Донбассе. «Из этого можно сделать вывод, что мы только сообща можем говорить о снятии санкций», — заключил министр.