Сирийские спецслужбы ловят террористов, везущих оружие в Дамаск: ФАН публикует видео

Сирийские органы безопасности захватили несколько грузовиков, на которых боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» перевозили оружие своим сторонникам в провинции Дамаск.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей в Сирии, получив оперативным путем соответствующую информацию, сирийские военные утром в воскресенье захватили первый грузовик с оружием, который направлялся из сельской местности в области Ладжат в провинции Дараа к вооруженным террористическим группировкам в Восточной Гуте под Дамаском.

В ходе задержания сирийские спецслужбы изъяли более 200 тысяч патронов для различных типов оружия, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», TAW и другие, а также взрывные устройства различных типов. В грузовике находились три человека, они были задержаны.

На видеозаписи, присланной в редакцию Федерального агентства новостей, запечатлен процесс задержания пособников боевиков и изъятие оружия, которое те везли террористам, воюющим против сирийских правительственных сил в провинцию Дамаск.