Задержан радикал, обстрелявший из гранатомета два здания в Стамбуле

Анкара, 22 января. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали мужчину, который подозревается в причастности к обстрелам здания управления безопасности и офиса Партии справедливости и развития в Стамбуде.

Согласно предварительным данным, речь идет о члене группировки «Революционная народно-освободительная партия — фронт», который был арестован в провинции Текирдаг.

Напомним, 20 января злоумышленники обстреляли из противотанкового гранатомета сразу два здания в Стамбуле. В результате инцидента никто не пострадал.

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