Названы мировые лидеры продаж компании Volvo

Гетеборг (Швеция), 22 января. Мировыми лидерами продаж компании Volvo стали кроссовер XC60 и седан S60L. Автоэксперты полагают, что такую высокую планку этим моделям помогает держать соответствие самым высоким стандартам безопасности.

По сравнению с 2015 годом показатели продажи Volvo выросли более чем на 6%. На мировом авторынке XC60 купили 161 090 потребителей. Но самые высокие показатели компания показала в Китае, где в общей сложности было продано 9 093 автомобилей. В 2015 году это число было на 11,5% ниже.

Несмотря на то, что самыми ходовыми моделями стали кроссовер XC60 и седан S60L, руководство Volvo Cars убеждено, что продажи универсалов в будущем также пойдут вверх.

