Постпред Сирии в ООН назвал основные вопросы встречи в Астане

Астана, 22 января. На повестке переговоров по Сирии в Астане укрепление перемирия в стране, нахождение общего языка в вопросе борьбы с терроризмом, заявил журналистам постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.

«Есть программа работы... из ряда пунктов: укрепление перемирия, отделение террористических группировок, таких как «Исламское государство» и «Ан-Нусра» и других, от группировок, которые согласились на перемирие или согласились приехать на встречу, и достижение общего знаменателя с участниками по борьбе с терроризмом», — заявил представитель Сирии в ООН.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» («Ан-Нусра») — это террористические организации, запрещенные на территории России. 23 января в Астане стартует встреча по Сирии. Ожидается, что переговоры продлятся два дня.