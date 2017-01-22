Моя встреча с Обамой в Донецке, как и почему она не состоялась. Колонка Руслана Мармазова

Из всех американских президентов в Донецке, пусть меня поправят краеведы, если я не прав, бывал только Барак Обама. Правда, приезжал он еще сенатором, но все же.

Визит «миротворца»

Причем визит его в августе 2005 года был связан с разоружением постсоветской Украины. И надо же такому случиться, что именно этот «миротворец», Барак Обама, сделал все, чтобы сегодня Донецк лежал в руинах.

Другое дело, что нашлись такие ребята, которые с этой идеей не согласны, потому от моего прекрасного рабочего города еще много чего осталось.

В тот единственный визит Обамы мы с ним могли увидеться, и даже шанс разминуться был незначительный. Представьте себе, так и было. Я в ту пору работал главным редактором регионального выпуска «Комсомольской правды». И тема прибытия американских сенаторов (Барак не приходит один) на предприятие с романтическим названием Донецкий казенный завод химических изделий была, в принципе, наша. Можно было из нее выкрутить какой-нибудь читабельный материал. Но привилегия редактора в том и состоит, что ему решать, где лично участвовать.

Так что на казенный завод отправился кто-то из корреспондентов. Особого значения приезду неведомых сенаторов придавать не стали. Мало ли кто тут шастает?

Счастье не знать будущее

Если бы я обладал даром предвидения и точно знал, что пройдет малое время и невзрачный чернявый сенатор станет президентом США, пошел бы я на завод? Не знаю... Кривить душой не стану, журналистское искушение было бы велико.

Но, окажись я прозорливцем невероятным, кроме Обамы в Овальном кабинете, небось, увидел бы и деяния его администрации, и украинские пушки, сметающие донецкий аэропорт, в старый еще терминал которого прибывал будущий хозяин Белого дома... Короче, тут бы появилось другое искушение — дотянуться до обаминого кадыка. Но охрана оттащила бы, Обама все равно стал бы президентом, просто в его биографии появилась бы невнятная строка о нападении сумасшедшего донецкого фанатика в момент, когда многообещающий политик уже устанавливал мир на планете...

К счастью, никакого такого дара предвидения у меня нет, и тогда, в 2005 году, мною двигали иные мотивы.

Помочь стать беззащитными

В паре сенаторов, прибывших в Донецк, ведущим был Ричард Лугар. И его персона никаких позитивных эмоций не вызывала. Этот деятель прославился как создатель знаменитой программы Нанна-Лугара. Она предполагала помощь России (Украина и прочее СНГ шли прицепом) в вопросах уничтожения вооружений. Гениально, изощренно, по-масонски: подсобить главному противнику остаться беззащитным. Потратив на это жалкие гроши, которые сами и печатают в необходимом количестве. Это ли не прелесть?

Надо сказать, реверансы перед американцами, ставшие хорошим тоном еще в перестроечные времена, мне были стабильно отвратительны. Не мог отделаться от ощущения брезгливости.

Вот скажите, что увидел бы я на казенном заводе в 2005 году? Как местное руководство преданно заглядывает в глаза неизвестно кому из США, а те по-хозяйски фотографируются на фоне холмов из раскуроченных уже советских снарядов. Конверсия на марше, так сказать. Мир, дружба, жвачка. Все лучшее — детям, причем, американским...

Так еще учтите, что это был за момент, когда знаменитый Лугар и безвестный пока еще Обама посетили Донецк? Август 2005 года! Эхо первого майдана еще звенело в ушах. Выдуманный неконституционный третий этап президентских выборов, когда еще симпатичный Янукович обречен был проиграть уже отвратительному Ющенко, мучал отвратительной отрыжкой. Северодонецкий съезд (кто его сегодня помнит?), давший робкую надежду, что Юго-Восток Украины отвалит от стремительно слетающей с катушек страны, поманил и скукожился... Кто-то верил тогда, что все это творчество народных масс, украинских, с позволения сказать, элит, без участия американских спецслужб? Кстати, кто-то возможно и верил. Но вот у меня в этом вопросе было полнейшее ясновидение.

На этом фоне идти и делать материал о том, как условные победители прибыли ритуально инспектировать свою колониальную глухомань? Нет уж...

Козий городок с советским оружием

В общем, если пораскинуть мозгами, в 2005 году никак я с Обамой встретиться не мог. Господь потому что отвел воочию узреть это исчадие адово на благословенной земле Донбасса.

Кстати, бывший теперь уже американский президент оставил о своей поездке в Донецк свидетельства в книжке «Дерзость надежды» (2006 год выпуска).

И все вроде бы там стройно изложено, но лукавый ведь прячется в деталях. Есть у Обамы моменты, типа, незначительные, антуражные, но невероятные для Донецка. А, вместе с тем создающие у читателя соответствующее настроение.

Например: «...и тогда весь украинский народ поднялся в Оранжевой революции — мирных массовых демонстрациях, которые закончились избранием Ющенко на пост президента».

Вот честно, вообще не весь. Миллионы были против этого безобразия. В Донбассе — точно. И в других краях. Только на их мнение плюнули. Впрочем, в реальности, создаваемой Вашингтоном, запросто могло быть иначе. Обама в ней находился, так что, ладно, посчитаем, пусть с натяжкой, что это разновидность заблуждения, а не желание обмануть весь мир.

А вот дальше — это уже его личные наблюдения. Речь идет о Донецком казенном заводе химических изделий: «Объект находился в сельской местности, ехать к нему надо было по узким дорогам, которые иногда перегораживали стада коз. Директор объекта, полный, веселый мужчина, который напомнил мне чикагского ответственного за вывоз мусора из района...».

Завод, конечно, расположен не в самом фешенебельном районе, но и не так далеко от центра Донецка. Когда относительно недавно, уже в ходе войны, туда прилетел «подарок» с украинской стороны, рвануло так, что весь город подпрыгнул. Но это такое... А вот козы, стада которых перекрывали дорогу Обаме. Козы в рафинированно промышленном Донецке! Козы, Фрол! Козы, Лавр! Да у нас дети сбегутся посмотреть на живого козленка, потому что видели его только в мультиках. А уж стада — это совсем сильно.

Но ощущение, согласитесь, тревожное такое. Дикое место, козье болото, горные тропы Албании, но с оружием. Так спасем же мир, разоружим примитивных гуманоидов. Цивилизуем их как следует!

Описание директора — просто трамвайное хамство. Обама, например, прилично смахивает на бармена в дешевом марсельском баре, так и что? Скажи ему, небось, обидится. Только тут никакой политики. Человеческие качества, издержки специфического воспитания.

Или вот еще показательная цитата: «Один из нашей группы подозвал меня и показал на пожелтевший плакат на стене. Это был пережиток войны в Афганистане, как нам объяснили: инструкция, как прятать взрывчатку в игрушках, которые надо было оставлять в деревне, чтобы ничего не подозревающие дети принесли их домой. Свидетельство человеческого безумия, подумал я. Документальное подтверждение того, как империи себя разрушают».

Каково? Советская инструкция по упаковке взрывчатки в детские игрушки... Собственно, а чего бы такое и не написать неполживому американскому политику? Кто проверять поедет в дремучий, кишащий козами Донецк?

«Свидетельство человеческого безумия», — подумал Обама. Тот самый, который всеми силами потом поддерживал украинских нацистов, уничтожающих детей Донбасса. И это я только о нашей проблеме говорю, а есть еще Ирак, Ливия, Сирия...

Большой гуманист и просветитель, согласитесь. Нобелевский лауреат мира! И такой душевный, уходил из Белого дома, плакал.