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Ученые: Белые ночи приводят к ожирению
Технологии

Ученые: Белые ночи приводят к ожирению

Сегодня 17:29
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Ученые: Белые ночи приводят к ожирению

Петрозаводск, 22 января. Белые ночи, один из символов летнего Петербурга, несут существенный вред здоровью людей. Биологи утверждают, что белые ночи являются причиной ожирения, а также сокращают жизнь. Об этом заявили ученые Петрозаводского университета.

Мы привыкли видеть в сезоне белых ночей поводы для прогулок, кутежей и веселья, однако, как выяснилось, организм петербуржцев не успевает перестраиваться, потому что у белых ночей нет определенной цикличности. Таким образом, режим питания жителей Северной столицы регулярно сбивается. Такие выводы сделали исследователи на основе экспериментов, которые проводились на лабораторных мышах. Те мыши, которые жили в помещении, где постоянно был включен свет, плохо спали и больше ели, что привело к лишнему весу и 

Также ученые выяснили, что продолжительность жизни тех грызунов, которые находились в режиме постоянно включенного света, значительно меньше, чем тех, кто жил в обычном режиме.

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Таисия Григорьева
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